Arda Turan, yakın arkadaşı Aleix Vidal'i Fenerbahçe'ye getiriyor

Sarı-Lacivertliler'in son dönemde hücum oyuncularına odaklandığı konuşuluyor ama savunma için de çalışma yapılıyor. Fenerbahçe Nazım Sangare'yi yedeğe çekecek bir sağ bek arayışında. Gökhan'ın ayrılmasıyla Nazım o bölgede tek kaldı ve alternatifi yok.

2.5 MİLYON EURO

O Jogo, Fenerbahçe'nin boştaki Aleix Vidal'e 2.5 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptığını iddia etti. 31 yaşındaki futbolcunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

BARCELONA VE REAL MADRİD'DE OYNADI

Barcelona altyapısından yetişen Vidal, sonrasında Real Madrid'e transfer oldu. Asıl patlamasını Sevilla'da yaptı ve Barcelona eski oyuncusunu 2015'te 17 milyon euroya transfer etti. Vidal 3 sezon sonra 9.3 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü. Arda Turan'la birlikte Barcelona'ya transfer olan Vidal, Türkiye hakkında yakın arkadaşından olumlu bilgiler aldı.