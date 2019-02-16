Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçından Notlar

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçından Notlar

25 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk etti.

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçından Notlar, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Saat 19: 00'da Ülker Stadyumu'nda başlayan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit ile oynanan maçın kadrosuna göre 3 değişik ismi sahaya sürdü. Ersun Yanal, Harun Tekin, Eljif Elmas ve Isla'nın yerine Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc'a görev verdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Soldado ile Tolgay, sarı kart cezalısı Isla ve sakatlığı bulunan Mehmet Ekici kadroda yer almadı.

ZAJC İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Atiker Konyaspor maçı ile sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Devre arasında Empoli'den takıma dahil edilen Zajc, daha önce oynanan hiçbir mücadelede görev almamıştı.

AYKUT KOCAMAN KADIKÖY'DE

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski takımına karşı uzun bir aranın ardından Kadıköy'e geldi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'nin başında bulunan ve son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Aykut Kocaman, 271 gün sonra Konya ekibinin başında Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önüne çıktı.

Öte yandan Kocaman'a mücadele başlamadan önce sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çiçek verildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:14 Kaynak: DHA

Kadıköy, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Spor
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