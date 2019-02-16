Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçının Ardından - Ersun Yanal
1 saat önce
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:33 Kaynak: AA
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