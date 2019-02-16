Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçının Ardından - Ersun Yanal

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçının Ardından - Ersun Yanal

1 saat önce

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçının Ardından - Ersun Yanal, System.String[]
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:33 Kaynak: AA

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