Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı
17.01.2021 23:14
- Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
- Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı
İSTANBUL - Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, savunmasını 22 yaşındaki Attila Szalai ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!" denildi.
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