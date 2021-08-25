Fenerbahçe, Avrupa'da 232. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 232. kez boy gösterecek.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 231 karşılaşmada 85 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 285 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 63 32 17 14 83 59 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 231 85 48 98 285 338

"Kupa 2"de 117 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 117 müsabakaya çıktı.

Bu kulvarda oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 50 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 155 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 150 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 18. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 18. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 20 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

Son 6 deplasmanda kazanamadı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı son 6 müsabakada galip gelemedi.

Bu kulvarda deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda Vardar'a, Benfica'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Trnava'ya ve Zenit'e yenilen Fenerbahçe, Anderlecht ile de berabere kaldı.

Avrupa kupalarında dış sahada 116 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 217 gol gördü.