Fenerbahçe, Avrupa'da 5. sırada ama... - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa'da 5. sırada ama...

17 dakika önce

Fenerbahçe istatistiklerde rakiplerini eziyor ama bunun karşılığını alamıyor.

Fenerbahçe, Avrupa'da 5. sırada ama..., System.String[]

Fenerbahçe istatistiklerde rakiplerini eziyor ama bunun karşılığını alamıyor. Sarı-lacivertliler, maç başına attığı şut değerinde (13,9) Avrupa'da ilk 5'e girmesine rağmen, 1,9'luk gol ortalaması ile ancak 27'inci olabildi. Ersun Yanal'ın takımı, gol pozisyonlarını değerlendirememesiyle dikkat çekerken karşılaşma başına 6.2 olan isabetli şut değeri ile de Avrupa'da 14. sırada yer aldı. Takımın en fazla pozisyon kaçıran isimleri Rodrigues ve Tolga oldu.


FİZİKTE ÜZERİNE YOK


Garry Rodrigues; 35 şutun sadece 3'ünü ağlarla buluşturdu. Tolga Ciğerci ise 33 şutun 2'sinde gol sevinci yaşadı. Gustavo 31'de 2, Deniz Türüç 24'te 2, Emre Belözoğlu ise 17 şutta 1 gol bulabildi. Girdiği pozisyonlarını gole çevirmekte güçlük çeken Fenerbahçe, fiziksel güç değerlerinde ligin en iyisi durumunda. Kanarya koşu mesafesi değerlerinde başları çekerken, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 52,6'sını kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı. Ersun Yanal'ın ekibi %62 olan topa sahip olma yüzdesinde de kimselere geçilmedi.


PEKTEMEK: ELİME ÇARPTI


Alanyasporlu Mustafa Pektemek'ten penaltı itirafı... Fenerbahçe maçına sonradan giren ve maçın en çok tartışılan pozisyonunun içinde yer alan Pektemek yaşananlarla alakalı İnstagram hesabından açıklama yaptı: "Bu hayatta her zaman başarı ve dürüstlüğün paylaşıldıkça çoğaldığına inanmışımdır. Pozisyonda da aynı şekilde topun bana çarptığını söyleyerek üzerime düşeni yaptığım kanaatindeyim. Mesaj atan, destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim."


SÖZ ALİ KOÇ'TA


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün 14.00'te FB TV'de canlı yayına çıkacak. Gündeme dair açıklamalar yapması beklenen Başkan Koç, Alanya maçının ardından şöyle konuşmuştu: "Bir operasyon yapılacaksa, bir şeyler yapılacaksa, bir takımın önü kesilip, bir takımın önü açılacaksa genelde bu işler ligin ikinci yarısı başlar. Nitekim de beklediğimiz, korktuğumuz başımıza geldi." (Sabah)

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:37 
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