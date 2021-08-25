Fenerbahçe, Avrupa'da tur için mücadele edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği müsabaka, TV8'den naklen yayımlanacak.
Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, yarın rakibi karşısında istediği skoru alıp, Avrupa Ligi gruplarına kalmaya çalışacak.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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