Fenerbahçe, Avrupa'da tur için mücadele edecek

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun , İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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