Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne Veda Etti

STAT: GazpromHAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon BennettZENIT: Lunev - Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Barrios, Hernani (Dk.56 Mak), Ozdoev, Azmoun (Dk.80 Zabolotny), Driussi, Dzyuba (Dk.88 Musaev)FENERBAHÇE: Harun - Şener, Sadık, Skrtel, Hasan Ali (Dk.67 İsmail), Jailson (Dk.





STAT: Gazprom



HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett



ZENIT: Lunev - Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Barrios, Hernani (Dk.56 Mak), Ozdoev, Azmoun (Dk.80 Zabolotny), Driussi, Dzyuba (Dk.88 Musaev)



FENERBAHÇE: Harun - Şener, Sadık, Skrtel, Hasan Ali (Dk.67 İsmail), Jailson (Dk.80 Slimani), Mehmet Topal, Eljif, Moses, Alper (Dk.46 Tolgay), Ayew



GOLLER: Dk.4 Ozdoev, Dk.37- Dk.76 Azmoun (Zenit) - Dk.43 Mehmet Topal (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Azmoun, Hernani, Barrios (Zenit) - Skrtel, Alper Potuk, Tolgay, Şener, Eljif (Fenerbahçe)



UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Rusya ekibi Zenit, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Ülker Stadyumu'ndaki 1-0'lık galibiyetin ardından Rusya'da 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.



4'üncü dakikada ev sahibi Zenit öne geçti. Driussi'nin ortasında top Sadık'tan sekerek Azmoun'da kaldı. Azmoun topu ceza sahası sağ çaprazında bulunan Ozdoev'e aktardı. Ozdoev'in gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



17'nci dakikada Ayew'in pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali'nin vuruşunda top Zenit savunmasından geri döndü.



37'nci dakikada Dzyuba'nın pası ile sol kanatta buluşan Driussi, ortasını arka direğe yaptı. Topa iyi yükselen Azmoun'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.



43'üncü dakikada Alper Potuk'un yerden pası ile ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Topal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



47'nci dakikada Tolgay'ın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Moses'ın şutu üstten dışarı çıktı.



61'inci dakikada Mak'ın sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Azmoun'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



64'üncü dakikada Driussi'nin pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Azmoun'un şutunu kaleci Harun çeldi.



69'uncu dakikada Ayew'in hatalı pası ile topla buluşan Azmoun, topu Mak'a aktardı. Mak'ın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Harun, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



76'ncı dakikada Dzyuba'nın ceza sahasına gönderdiği ara pas Mehmet Topal'dan sekerek Azmoun'da kaldı. Azmoun'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.



Karşılaşma 3-1 Zenit'in üstünlüğü ile sona erdi.



- Petersburg

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Zenit-Fenerbahçe Maçında İngiliz Hakemden Skandal Karar

Galatasaray, Avrupa Liginde Benfica'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Mehmet Topal'ın Golü Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti!