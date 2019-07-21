Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk çalışmasını yaptı
1 saat önce
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine gelen Fenerbahçe, ilk idmanını yağmur altında gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:16 Kaynak: DHA
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya
'nın Graz
kentine gelen Fenerbahçe
, ilk idmanını yağmur altında gerçekleştirdi. Konakladıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip, ısınma hareketleri ve koşu ile idmana başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.
Sarı lacivertli ekip yarın TSİ 19.30'da Franz Felekete Stadyumu'nda Wolfsburg
ile hazırlık maçında karşılaşacak.
ALTAY ELDİVENİ GİYDİ
Fenerbahçe'de sağ el parmağındaki sakatlık sebebiyle atel takan ve geçtiğimiz günlerde çıkaran Altay Bayındır
, ilk defa kaleci antrenmanında takıma dahil oldu. Genç
kaleci, elindeki atelin çıkmasının ardından eldiveni giyerek çalışma yaptı.
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