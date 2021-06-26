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Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif - Son Dakika

Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif

26.06.2021 09:56

Sarı-Lacivertliler'in yola devam etmediği Emre Belözoğlu, Çeşme'deki tatilde Şenol Güneş'le bir araya geldi. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım" teklifinde bulundu. Emre Belözoğlu'nun ilk etapta bunu olumlu karşıladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor.

"SENİNLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Çeşme'de Şenol Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım" dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı.

Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif

BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK

Önümüzdeki hafta Ay-Yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak.

TEKNİK HEYETİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

EURO 2020'de beklentilerin altında kalan Türkiye'de teknik direktör Şenol Güneş ve teknik heyeti sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Güneş'in ekibini güçlendirmek istediği ve bunun için de Belözoğlu'na teklif götürdüğü belirtildi. Emre Belözoğlu da deneyimini artırmak adına Milli Takım'a sıcak bakıyor.

Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif

Emre Belözoğlu, Şenol Güneş, Milli Takım, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Alper006 : Bu tff ne iş yapar çok merak ediyorum galiba tek düşünceleri Milli Takıma diplerde bir rekor daha nasıl yaşatırız arayışı içindeler adam sıfır çekmiş başarı maşarı sıfır egosu hala tavan ve tff nin hiç umrunda değil bu kafayla devam edin şenol emre ikilisi süperrr sizide takımıda gömsünler rahat edin ey tff Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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