Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı kaydedildi.

Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini uzatma kararı aldı
Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi Monaco, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile ilk kez görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:53:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]