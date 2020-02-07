Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bir grup taraftar, idmanın bir bölümünü izleyerek sarı-lacivertli futbolculara destek verdi.

Tesislerde kampa giren Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:36 Kaynak: AA
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