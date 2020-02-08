Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Ersun Yanal (1) - Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçta son dakikada penaltı bekledikleri pozisyonda VAR'a gidilmemesine sert tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına girdiğinde mikrofonun çalışmaması üzerine Ersun Yanal, "Mikrofon bile çalışmıyor, VAR da mikrofon da çalışmıyor." diyerek başladığı sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Adaletin olmadığı bir yerde futbol da olmaz hiçbir şey de. Fenerbahçe idari kararlarla adil olmayan yöntemlerle yönetilecek bir camia olamaz, mümkün değildir. Herkes bu konuda ayağını denk alacak. Futbol ortamı ciddi gerilmeye başladı. Biz hakemlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Onları alıp burada kağıt parçası gibi o tarafa bu tarafa atmıyoruz. Yanlış karar verebilir, saygı duyarız. Avrupa'nın en iyi VAR sisteminin olduğunu falan iddia ediyoruz. VAR'a gitmeniz gereken pozisyonda gitmiyorsunuz. Biz kötü oynayabiliriz ama sen benim hakkım nasıl yersin. Bu hakkı yiyorsan kim ödeyecek bunu. Bu iş selfi çektirmeye benzemez. Bu iş, ciddi bir iştir. Bu iletişim nasıl gerçekleşmiyor. Bana VAR'dan haber gelmedi diyorsa VAR'daki adam ya uyuyor ya da çekirdek mi çitliyor, ne yapıyor?"

Rakiplerinin pozisyonlarında VAR'a gidilmesini de doğru bulduğunu anlatan Ersun Yanal, "Gitmesi gerekiyordu, gitti. Biz bundan yüksünmüyoruz. Peki bizim pozisyonlarımızda gitmeme hakkını kim veriyor sana? Hakikaten çok merak ediyorum. Bu şartlarda futbolu konuşmak, bu kararları kabul etmektir. Ben bu kararları kabul etmiyorum." dedi.

"Bizi istemiyorlarsa bir süre dinlenelim"

Futbolda bir kaos ortamı olduğunu savunan Yanal, "Kim elini ayağını çekecekse çeksin, rahatlasın. Niye hep konuşuyoruz bunu. Sizlerde bu konuyu değerlendirin. Medya bu konuda önder, topluma halka anlatan. Lütfen bu sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolunun adaleti için. Bizi istemiyorlarsa bir süre dinlenelim. Bir baypas yapsınlar. Fenerbahçe büyük bir camia, ciddi olmak lazım." diye konuştu.

Hakeme bir şey sormadığını aktaran Ersun Yanal, "Nasıl sorayım. Hakemlerle konuşmuyorum, öyle bir adetim yok. Saygı duyuyoruz. Hatlar kesiliyor, bugün de kesilmiş bir kaç tane sanırım." dedi.

Bunları konuşmaktansa mağlup olmayı tercih edeceğini ifade eden Yanal, "VAR sisteminde bazen insiyatif hakeme bile kalmıyor. Bu uygulamanın geçerliliği konusunda adalet istiyoruz. Çok adaletli bulmuyorum. Peki ne olacak?" diye konuştı.

Ersun Yanal, "Ligden çekilmeyi mi düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Bu büyük bir karar. Lafın gelişine göre kullanılır. Bu bizim kararımız olamaz. O kadar canın yanıyor ki artık. Futbol bir adalet içinde yapılmalı. Bu oyun oynanırken kural değişmez. Yarıda kural değişti. Kalecilerin ayaklarına bakılmaya başlandı. Bir de böyle düşünün." cevabını verdi.

Ersun Yanal, geçen hafta Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Oynarsanız, hakemi de yenersiniz." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Biz Trabzon'da hakemi yenemedik. Baya da iyi oynadık. Bazen olmuyor." şeklinde konuştu.

Son dakikadaki penaltı tartışmalarına yeniden değinen Ersun Yanal, "Net teknoloji kullanarak geldiğimiz noktada neden değerlendirme yapılmıyor. Gözümün içine baka baka değerlendirmiyorsunuz. Bunun cevabı kimde. Kimsenden hesap falan soramam. Sormaya kalksam ceza yerim. Bunun muhattapları bunu alıyordur. Bu iklimi bozan kim. Biri şampiyon olacak zaten. Şampiyonluklar önemli ama bu iklimi mahvedenler ne olacak?" diyerek sözlerini tamamladı.