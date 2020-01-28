Fenerbahçe, Barış Alıcı transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;



"Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek.



Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz."



Hasan Çetinkaya'nın sportif direktörlüğünü yaptığı Westerlo, daha önceden Fenerbahçe'den Berke Özer'i transfer etmişti. Belçika ekibi, bir dönem Emenike'yi de kadrosuna katmıştı.



