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Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiraladı
6 saat önce
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezona kiralık olarak Çaykur Rizespor'da başlayan 22 yaşındaki futbolcunun 1,5 yıllığına Westerlo'ya kiralandığı belirtildi.
Fenerbahçe, daha önce genç kalecisi Berke Özer'i de Westerlo'ya kiralamıştı.
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