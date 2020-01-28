Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezona kiralık olarak Çaykur Rizespor'da başlayan 22 yaşındaki futbolcunun 1,5 yıllığına Westerlo'ya kiralandığı belirtildi.

Fenerbahçe, daha önce genç kalecisi Berke Özer'i de Westerlo'ya kiralamıştı.