Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiraladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiraladı

6 saat önce

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.

Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiraladı, System.String[]

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezona kiralık olarak Çaykur Rizespor'da başlayan 22 yaşındaki futbolcunun 1,5 yıllığına Westerlo'ya kiralandığı belirtildi.

Fenerbahçe, daha önce genç kalecisi Berke Özer'i de Westerlo'ya kiralamıştı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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