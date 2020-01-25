Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasından notlar - Son Dakika

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışındaki rakiplerinden Başakşehir'i 2-0'lık skorla yendiği maçtan notlar şöyle.

BAŞAKŞEHİR'İN KALECİLERİ FENERBAHÇE'DEN

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan müsabakada, turuncu-lacivertlilerin kalesini Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok korurken, yedekte de altyapıdan yetişen bir diğer isim Volkan Babacan yer aldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelede konuk ekibin kalecileri dikkat çekti. Turuncu-lacivertlilerin kalesinde sarı-lacivertli ekibin altyapısında yetişen ve bir dönem formasını giyen Mert Günok görev alırken, yedek kulübesinde de yine altyapıdan yetişen Volkan Babacan yer aldı.

Müsabaka öncesi ısınma çalışmalarında taraftarlar Mert Günok ve Volkan Babacan'ı tribünlere çağırırken, ikili bu duruma selamlayarak karşılık verdi.

BAŞAKŞEHİR, LİGDE 16 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe yenilgisiyle Süper Lig'de 16 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ligde en son evinde yine sarı-lacivertlilere kaybetmişti.

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonucun ardından turuncu-lacivertlilerin ligdeki yenilmeme serisi de sona erdi. Başakşehir, ligde en sonra ikinci haftada sahasında yine Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Okan Buruk'un öğrencileri o müsabakanın ardından oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Başakşehir bu sonucun ardından ligdeki 3. yenilgisini de almış oldu.

FENERBAHÇE'DEN BU SEZON İLK KEZ 4'TE 4

Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etmiş oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez böyle bir istatistiğe imza attı.

Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetiyle seriye bağladı. Süper Lig'de bu sezon en fazla üst üste 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından üst üste 4. galibiyetini almış oldu. Sarı-lacivertliler, 16. haftada Beşiktaş'ı 3-1 ile geçerken, 17. haftada Çaykur Rizespor'u 2-1 ve 18. haftada da Gaziantep'i 2-0 mağlup etmişti. Ligde 19. haftada oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon ilk defa üst üste 4. galibiyetini almış oldu.

FENERBAHÇE 2 GOLLE KAZANDI, KRUSE ALKIŞ TOPLADI

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Kruse, müsabaka boyunca gösterdiği performansla taraftar ve teknik heyetten alkış topladı.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Müsabakanın 72. dakikasında aldığı top ile ceza sahası içine giren Alman futbolcu, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından tribünleri de ateşleyen Kruse, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. 86. dakikada da sahneye Muriqi çıktı. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Rodrigues'in verdiği pasta topu boş kaleye yuvarlayan Kosovalı, aynı zamanda skoru belirleyen isim oldu.

Maçın sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcuları tribünlere çağırarak; 'sarı-lacivert şampiyon fener' tezahüratlarında bulundu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)