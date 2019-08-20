Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

58 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.30'da başladı. Gazişehir Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:27 Kaynak: DHA
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