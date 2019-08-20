Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
58 dakika önce
Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:27 Kaynak: DHA
, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Başakşehir
ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.30'da başladı. Gazişehir Gaziantep
maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı Monaco, Falcao'nun yerine Slimani'yi transfer edecek Mülteci Hakları Dernekleri Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi için süre istedi Fenerbahçe'de Moses şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak