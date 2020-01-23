Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında cumartesi günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında cumartesi günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yok
Real Betis, Max Kruse'ye talip oldu Son Dakika: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi Fenerbahçe, Victor Moses'ın sözleşmesini feshetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 20:14:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]