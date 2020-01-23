Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında cumartesi günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:39 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında cumartesi günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Son Dakika Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yok Real Betis, Max Kruse'ye talip oldu Son Dakika: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi Fenerbahçe, Victor Moses'ın sözleşmesini feshetti