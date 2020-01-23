Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla noktaladı.


Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
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