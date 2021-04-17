Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.