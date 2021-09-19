Üye Girişi
Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı - Son Dakika

Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı

19.09.2021 14:57

Fenerbahçeliler, dün akşam Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında orta hakem olarak görev yapan Ali Şansalan'ın, İstanbul'daki Başakşehir maçına VAR hakemi olarak atanmasına tepki gösterdi. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "TFF'nin, ilgili tüm birimlerinin ve hakemlerin, adil ve dikkatli maç yönetimi sergilemesi konusunda dikkatini çekmek istiyoruz" yer alan ifadeler ortalığı karıştırdı.

Fenerbahçe, bugün Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe'nin oynayacağı karşılaşmada VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak. Sarı-Lacivertli kulüp, 'Kamuoyu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Ali Şansalan'ın dikkatine' başlığıyla bir açıklama yayınladı

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Süper Lig 2021-22 sezonu 5. haftasının Cumartesi maçları dün akşam oynanmıştır. Bu karşılaşmaların en kritiklerinden biri Fraport Tav Antalya spor ile Beşiktaş arasında oynanan maçtır.

İlgili maçta orta hakem olarak görev alan, maçta 10 km'nin (kilometre) üzerinde koşmuş olan hakem Ali Şansalan'ın, bugün yine ligin en kritik maçlardan biri olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz.

Antalya'da oynanan, 19.00'da başlayıp 20.45'te sona eren maçın ardından muhtemelen gece saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde İstanbul'a seyahat etmiş bir hakemin; fiziki ve zihinsel yorgunluğu, performansını etkileyecek sayısız ciddi unsur ortada iken bunun görmezden gelinmesi, akıllarda soru işaretleri yaratmaktadır.

Şöyle ki; bir hakemin verimli bir performans göstermesi için anlık reflekslerin çok önemli olduğu, bunun da birebir istirahat ve yorgunluk durumu ile bağlantılı olduğu tüm spor camiasının malumudur.

İlgili hakemin, takımımızın geçen sezon oynadığı Konyaspor maçında verdiği, tüm kamuoyunun tepkisini çeken gol iptal kararı da kulübümüzün ve camiamızın hafızalarındadır.

Ayrıca maçımızın orta hakemi olarak görev yapacak Sayın Fırat Aydınus'un, 2019 yılında gerginlik yaşadığı kamuoyunun gündemine düşen TFF temsilcisi Cenk Altun ile Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçında birlikte görev alacak olması da ne yazık ki hakem performansını etkilemesi muhtemel bir diğer unsur olarak dikkatimizi çekmiştir.

Tüm bu kritik adımları ve duyduğumuz endişeyi kamuoyunun bilgisine sunuyor; Türkiye Futbol Federasyonu'nun, ilgili tüm birimlerinin ve hakemlerin, adil ve dikkatli maç yönetimi sergilenmesi konusunda, dikkatlerini çekmek istiyoruz.

Fenerbahçe, Başakşehir maçına saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı
Fenerbahçe, Başakşehir maçına saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı

Futbol Federasyonu, Ali Şansalan, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak 14:59 İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı 14:50 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak 14:42 New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti 14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor 14:22 Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde 12:53 Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı 12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi 11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi

Son Dakika Haberleri
14:58 İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak
14:57 Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı
14:43 Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi
14:42 New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak
14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti
14:29 Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu Jimmy Greaves, yaşamını yitirdi
14:28 ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti
14:26 Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme
14:21 Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor
14:20 Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
Fatih Terim, Fatih Terim, "Beni kullanamazsın" diye gönderme yapan Diagne'yi yedeklere bile almadı         
15:10
Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik         
14:57
Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi         
14:44
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor         
14:33
ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti         
14:28
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü         
11:28
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 15:15:08. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement