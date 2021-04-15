Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Son Dakika

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Seren Serengil, son durumunu anlattı

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç ceza verdi

Telefonu şarjdayken küvete giren genç kız elektrik akımına kapılarak öldü

Eşini öldüren cani 'Kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınır' diye internette arama yapmış

Zayıflama ilacından öldü denilen Emel Çurku'nun ailesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu