Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Basel'den 1,98 boyundaki forvet Kemal Ademi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 24 yaşındaki futbolcu, İsviçre ekibiyle çıktığı 45 maçta 21 gole katkı yaptı.
Fenerbahçe transfere doymuyor. Sarı lacivertliler, son olarak İsviçre takımı Basel'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Kemal Ademi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Almanya ve İsviçre pasaportları bulunan 1.98 boyundaki golcü futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
TRANSFERİ VİDEO İLE DUYURDU
Fenerbahçe, yeni transferini resmi twitter hesabında Ademi'nin gollerinin yer aldığı bir video ile duyurdu. Yapılan paylaşıma "Ailemize hoş geldin Kemal Ademi" notu düşüldü.
45 MAÇTA 21 GOLE KATKI YAPTI
İsviçre'nin St. Gallen takımının altyapısından yetişen Kemal Ademi, Basel formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.
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