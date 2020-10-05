Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe transfere doymuyor. Sarı lacivertliler, son olarak İsviçre takımı Basel'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Kemal Ademi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Almanya ve İsviçre pasaportları bulunan 1.98 boyundaki golcü futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

TRANSFERİ VİDEO İLE DUYURDU

Fenerbahçe, yeni transferini resmi twitter hesabında Ademi'nin gollerinin yer aldığı bir video ile duyurdu. Yapılan paylaşıma "Ailemize hoş geldin Kemal Ademi" notu düşüldü.

45 MAÇTA 21 GOLE KATKI YAPTI

İsviçre'nin St. Gallen takımının altyapısından yetişen Kemal Ademi, Basel formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.