Fenerbahçe Basına Açık İlk İdmanı Yaptı
43 dakika önce
Fenerbahçe, devre arası hazırlıklarının ilk basına açık antrenmanını yaptı.
Fenerbahçe
, devre arası hazırlıklarının ilk basına açık antrenmanını yaptı. Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek
'te sürdüren Fenerbahçe tempo artırdı. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olan antrenmana oyuncular düz koşu ile başladı. Ardından açma germe çalışmaları yapılırken, sarı-lacivertli futbolcular daha sonra güç çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de eksik oyuncu bulunmazken Alper Potuk
takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu - Bozhan Memiş/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
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