Fenerbahçe Basına Kapalı Çalıştı
1 saat önce
Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren Fenerbahçe
, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah kamp yapılan otelin antrenman sahasında Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde basına kapalı çalışan sarı-lacivertliler, idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve şut çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum-defans organizasyonları yaparak antrenmanı tamamladı. Antrenmanda U21 Takımı da yer aldı.
Sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
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