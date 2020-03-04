Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy açıkladı! 'Yeni teknik direktör...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy açıkladı! 'Yeni teknik direktör...' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy açıkladı! 'Yeni teknik direktör...'

1 saat önce

Semih Özsoy, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve şu sözleri kullandı;Şehitlerimiz var, üzüntülüyüz. Nur içinde yatsınlar, ailelerine sabır diliyoruz.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy açıkladı! 'Yeni teknik direktör...', System.String[]

Semih Özsoy, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve şu sözleri kullandı;


Şehitlerimiz var, üzüntülüyüz. Nur içinde yatsınlar, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Trabzon emniyetine de teşekkür ederiz, iyi ağırlandık.


Veda gecesinde hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Görevden gittiği halde maça çıkarttığımız için eleştirilmiştik ama hocamız son ana kadar menfaatlerimiz için mücadele etti.


"ANTALYA MAÇINDAN SONRA KARAR ALDIK"


Antalya'da, bir locadan veda etmek olmazdı. Ne bu anlaşma sırasında, ne de süreçte parayı gündeme getirmedi. Hiçbir zaman taleple karşılaşmadık. Kariyerinde, özel hayatında başarılar diliyoruz. Ersun Yanal ile ayrılık kararı Fraport TAV Antalyaspor maçından sonra alındı.


"AVRUPA'DA AYNISI OLUNCA..."


Ersun Yanal koyu Fenerbahçeli. Biz Fenerbahçe yönetimi olarak ezber bozan bir hareket yaptık. Yollarımızı ayırdığımız hocamızla Trabzonspor maçına çıktık. Bu nedense Avrupa'da farklı, bizde farklı yorumlanıyor. Avrupa'da bir teknik adam, mevcut takımıyla, yeni sezon için anlaştığı takıma karşı maça çıkarken 'Ne kadar medeniler' deniyor. Biz yapınca eleştiriliyoruz.


Çok daha net pozisyona sahiptik ama rövanşı alarak, başarılı olamadığımız, sonuna kadar takipçisi olamadığımız ligde teselli olarak Türkiye Kupası'nı almayı umuyoruz. Umut verici bir sonuç oldu.


"YENİ TEKNİK DİREKTÖR..."


Bugünden itibaren hoca arayışımız başladı. En kısa sürede de sonuçlanacaktır. En kısa sürede adı konulacak.

Trabzonspor, Semih Özsoy, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:31 
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