Semih Özsoy'dan Galatasaray'a gönderme: Zorlu'yu işaret edip "Ligde şaibe var" diyenler neden ortadan kayboldu? - Son Dakika
Son Dakika Spor Semih Özsoy'dan Galatasaray'a gönderme: Zorlu'yu işaret edip 'Ligde şaibe var' diyenler neden ortadan kayboldu? - Son Dakika Spor

Semih Özsoy'dan Galatasaray'a gönderme: Zorlu'yu işaret edip "Ligde şaibe var" diyenler neden ortadan kayboldu?

39 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'la 2-2 berabere kaldıkları maçta hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar nedeniyle skandal bir gece yaşadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakem yönetimini eleştirerek, "Denizlispor maçındaki kararlar hakikaten malumun ilanı oldu. Skandal ve düşündürücü bir geceydi." dedi.

"Sezon başından bu yana sistematik bir şekilde yapılanlar, bu maçta da devam etti." ifadelerini kullanan Özsay, şunları söyledi:

"Süreç ilerledikçe Türk futbolunun içerisinde bulunacağı durumun daha da kötüleşeceğini biliyorduk. Bu kapsamda dün akşam yaşananlar oldukça düşündürücü. Aleyhimize olan pozisyonlarda VAR'a gidilip bakıldı, lehimize olan pozisyonlarda ise hiç bakılmadı. Trabzonspor maçında olduğu gibi net golümüz bir kez daha verilmedi. Oyuncularımızı saha içerisinde provoke edercesine aleyhimize gereksiz sarı kartlar verildi. 4 oyuncumuz haftaya cezalı duruma düşürüldü. Söz konusu biz olunca, sarı kartlar kolay çıkıyor. Yanlış bir taç kararından sonra 2 oyuncumuz sarı kart görüyor. Cezalı duruma düşüyor. Öte yandan, Trabzonspor maçında oyuncumuz Falette'in sakatlandığı pozisyonda Sosa'nın sarı kartı es geçiliyor"

"ZORLU'YU İŞARET EDENLER NE OLDU DA ORTADAN KAYBOLDU?"

Trabzonspor ile yaptıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da benzer hakem kararlarıyla karşılaştıklarını aktaran Özsoy, "Ligin başından beri söylediklerimizde haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Bir bardak suda fırtına kopartanlar, Zorlu'yu işaret edip 'Ligde şaibe var.' diyenler, bir anda ortadan ne oldu da kayboldu? Şampiyonluktan uzaklaştığımızı düşününce, günah çıkartır gibi, 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' diye timsah gözyaşları döküyorlar." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Tek değişmeyen şeyin, sistematik saldırılarla kendilerini yıpratma çalışmaları olduğunu savunan sarı-lacivertli yönetici, "Taraftarımız da bunun farkında. Bunların bir amacı varsa, o da Fenerbahçe yönetimiyse, biz başkanımızla buradayız. Yolumuza devam ediyoruz. Büyük resme bakıp Fenerbahçe'nin çıkarlarını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor maçında stoperleri Simon Falette'in, Yukatel Denizlispor maçında da forvetleri Max Kruse'nin sakatlandığı pozisyonlara değinen Özsoy, "İki önemli oyuncumuz sakatlandı. Her iki oyuncumuzda da yaşanan bu sakatlıklar darbeye bağlı. Trabzonspor maçından sonra içinde bulunduğumuz hassas dönem ve şehitlerimiz nedeniyle bu konulara girmedik. Yanlış taçla ilgili iki sarı kart gördük. Dördüncü hakem bile, 'Ben uyardım hakemi, ne yapayım?' diyor." ifadelerini kullandı.

Semih Özsoy'dan Galatasaray'a gönderme: Zorlu'yu işaret edip Ligde şaibe var diyenler neden ortadan kayboldu?
Semih Özsoy, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:20 Kaynak: AA
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