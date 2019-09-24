Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe başkanı ali koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası
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Fenerbahçe başkanı ali koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.

Fenerbahçe başkanı ali koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24 Eylül 2019 tarih ve 12 sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

"1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun iki futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30.000. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:41 Kaynak: DHA
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