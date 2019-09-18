Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Alanyaspor maçında kural hatası olduğuna dair başvuru yapacağız"
1 saat önce
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Alanyaspor maçında kural hatası olduğuna dair başvuru yapacağız"
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:01 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Alanyaspor maçında kural hatası olduğuna dair başvuru yapacağız" - İSTANBUL
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