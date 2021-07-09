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Fenerbahçe'nin yeni formaları tanıtıldı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni formaları tanıtıldı

09.07.2021 14:30

- Fenerbahçe'nin yeni formaları tanıtıldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF'ye yaptığımız başvuruda derdimiz yıldız, para değil" Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı.

- Fenerbahçe'nin yeni formaları tanıtıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

"TFF'ye yaptığımız başvuruda derdimiz yıldız, para değil"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Lansmanda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, " Yönetim kurulu olarak karar verdik artık yıldızlı formalar kullanmayacağız. TFF'ye yaptığımız başvuruda da bizim derdimiz yıldız, para değil" dedi.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını düzenlediği lansman ile tanıttı. Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertliler, sponsor firma ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve sponsor firma Türkiye genel müdürü Taner Seyis katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, global bir marka ile anlaştıklarını dile getirerek, "Çok uzun bir işbirliğinden sonra yeni bir markayla Fenerbahçe Futbol Takımı olarak bir işbirliğine giriyoruz. Yeni işbirliğimiz inşallah hayırlı uğurlu olur" şeklinde konuştu.

"Bu yıl formalarımızda yıldız olmayacak"

Ali Koç, bu yıl formalarında yıldız olmayacağına dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe nereye gitse bolluk bereket getirir. Belki dikkatinizi çekecek formamızda bu sene yıldız yok. TFF'ye yaptığımız başvuruda da bizim derdimiz yıldız, para değil. 28 şampiyonluğumuz resmiyet kazanmamış. 1923'te kurulan cumhuriyet ve federasyon var ama 36 yıllık süreçte yapılan ulusal turnuvalar tamamen göz ardı edilmiş. Biz de diyoruz ki bu hatadan dönelim. Buradan da olumlu haberleri bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak karar verdik artık yıldızlı formalar kullanmayacağız. Her türlü dizayn farklılıkları olabilir. 19 Ağustos'ta çıkacak formamızda göreceksiniz, çok farklı bir yaklaşım olacak. Ticari anlamda da yaptığımız anlaşmanın faydalarını geçmiş anlaşmalara göre daha yüksek olarak görüyoruz. 19 Ağustos'ta büyük bir lansman olacak, dünyada tanınan 5 kulübün yapacağı bir lansman olacak. 2 senelik bir anlaşmamız var, ben bunu sağlıklı görüyorum."

"Umarım bu formalar bize şans getirir"

Koç, gelecek sezon formalarının da şimdiden tasarlandığını vurgulayarak, "Bu sezon formalarımızı göreceksiniz çok heyecanlıyız ama önümüzdeki sezon için daha da heyecanlıyız. Kalıplar dışı bir forma yaklaşımı geliyor. Normalde 19 Temmuz'da forma lansmanı yapardık, bu sene bayrama denk geldiği için yapmıyoruz. Ben rahatsızlığımı belirttim ne yazık ki formalar sızdı. Ben olsam reklam ajansını değiştiririm, olacak iş değil, çok rahatsız olduk. Bence formaların Avrupa'da olduğu gibi son maçta lansmanını yapmakta fayda var. En azından bizim ülkemizde gizli tutulamıyor. Bu konudaki rahatsızlığımızı iletmek istiyoruz. Formalardan çok mutluyuz, umarım siz de aynı duygu ve düşünce içinde olursunuz. Umarım bu formalar bize şans getirir. Yeni işbirliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 19 Ağustos'ta Avrupa maçımız olabilir. Kalıplar dışı formamızı dünyada ilk giyen takım olabiliriz" açıklamasını yaptı.

Taner Seyis: "Fenerbahçe'ye böyle elit hizmet etmek istedik"

Sponsor firma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ise, futbolun marka genlerinde yer aldığının altını çizerek, "Futbol bizim genlerimizde var. Zaman içinde çok ikonik futbolcular bizleydi, Maradona, Pele gibi. Milan ve Manchester City gibi takımlarla çalışıyoruz. Ali Bey'le tanışınca biz de Fenerbahçe'ye böyle elit hizmet vermek istedik. Bugün ilk kez kullanılan antrenman formasıyla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.

Burak Kızılhan: "Formalarımız global mağazalarda yer alacak"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise bir dünya markası ile çalışmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Yaptığımız işbirliğinin küresel ölçekte olmasından kulübümüzün M.City, Milan, Dortmund gibi dünya devleriyle eşdeğer görülmesinden mutluyuz. Formamız global mağazalarda yer alacak. Tasarım süreçlerinin içinde olacağımız formalarımız taraftarlarımızın beğenisine sunulacak. Önümüzdeki dönemlere damga vuracak Fenerbahçe formaları olacak. Şimdilik 2 yıl olarak anlaşılan işbirliğinin çok daha uzun soluklu bir yolculuk olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni formaları tanıtıldı
Fenerbahçe'nin yeni formaları tanıtıldı
Fenerbahçe'nin yeni formaları tanıtıldı
Fenerbahçe'nin yeni formaları tanıtıldı

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni formaları tanıtıldı - Son Dakika Spor


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