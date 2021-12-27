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Son dakika haberleri! Ali Koç: "Kararı büyük bir coşkuyla karşılıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ali Koç: "Kararı büyük bir coşkuyla karşılıyoruz"

27.12.2021 16:47
Son dakika haberleri! Ali Koç: "Kararı büyük bir coşkuyla karşılıyoruz"

Edinilen son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Futbolda Şike Davası'nda verilen beraat kararının ardından, "Bunu büyük bir coşkuyla karşılıyoruz.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Futbolda Şike Davası'nda verilen beraat kararının ardından, "Bunu büyük bir coşkuyla karşılıyoruz. Her zaman 'Haklıyız' dedik. Büyük bir mücadele verdik" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, "Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biri. 3 Temmuz'da başlayan süreç tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala tamamlanmıştır. Bunu büyük bir coşkuyla karşılıyoruz. Her zaman 'Haklıyız' dedik. Büyük bir mücadele verdik. Hukuksuzluğa karşı hukukun galip geldiği bir gündür. İyi olanlar, hak edenler ve hakkı yenenler kazanmıştır. Bu süreç temizlenmiştir" dedi.

"FENERBAHÇE O GÜNLERDE ÇOK YALNIZ BIRAKILMIŞTI"

Beraat eden Eski Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan ve Cemil Turan'ın arasında yer aldığı 21 kişiye geçmiş olsun dileklerini ileten Ali Koç, "Özellikle Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. Fenerbahçe o günlerde çok yalnız bırakılmıştı. Bu camia kendi gücüyle, duruşuyla ve gerçekleriyle yapayalnız ve dimdik ayakta durdu. Başka camialarda bunlar yaşansa böyle olmazdı. Bu camia müthiş bir mücadele verdi. Fenerbahçe, camiasına, başkanına ve yöneticilerine sahip çıkmasa bu iş böyle olmazdı. Masumiyetimiz hukuk kararıyla kanıtlanmıştır. Fenerbahçe bu süreçten alnının akıyla çıktı ama çok sıkıntı yaşadı. Bazı kesimlerin bir karar vermesi gerekiyor. Terör örgütünün mü, devletin mi yanında olacaklar? Çok uzun bir hukuk mücadelesi verildi. Neticesinde bu karar kesindir. Keşke böyle bir zaferi konuşuyor olmasaydık. Fırtınalar tekneyi yıpratır ama güverteleri temizler. Bizde de böyle oldu. Güvertede artık pislik kalmadı. Bu iş burada bitmiyor. Bundan sonra da mücadelemiz sürecek. Cumhurbaşkanımız durumumuzu en iyi anlayan insanlardan biri. Sayın Cumhurbaşkanımız içiniz rahat olsun. Durumumuzdan taviz vermeden devam edeceğiz. Bu süreçte sizin de gösterdiğiniz liderlik bizim için çok önemli. Bir kez daha şükranlarımızı sunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"AVRUPA ÇAPINDA BİLGİLENDİRME YAPMAMIZ LAZIM"

Başkan Koç, açıklamalarını şöyle noktaladı:

Bundan sonraki süreçte haklarını aramak için hukuki adımlar atacaklarını aktaran Koç, "Avrupa çapında bilgilendirme yapmamız lazım. Hukuki açıdan yapacaklarımız var. Buna Türkiye Futbol Federasyonu da dahil. Şu aşamada UEFA'ya gidemeyiz. Bu sürecin maddi ve manevi telafisi için çalışacağız. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Artık kimse bu konuyu üzerimizde soru işareti olarak tutamayacaktır."

(İHA)

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Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ali Koç: "Kararı büyük bir coşkuyla karşılıyoruz" - Son Dakika
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