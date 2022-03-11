Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu (2) - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunu (MHK) eleştirerek, "TFF ve MHK, hepiniz bırakın. Bu sektörün yolunu açın. Sizden rica ediyorum. Geldiğimiz yol artık gidilecek bir yol değil, her şey tıkandı ve kaos içinde." dedi.

Başkan Koç, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TFF ve kurullarına yönelik eleştiride bulunan ve bağımsız olmaları gerektiğine vurgu yapan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Adaletsizliğin en uç noktasına geldik. Bizim Servet Bey'le (Servet Yardımcı) derdimiz var. Sözlerimizde bir hata ve saygısızlık varsa düzeltmeye her zaman hazırım. 2019-2020 sezonunda bir hakemi arayıp küfür ettiniz mi? Bu hakemi tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum, cevabı bende var. Geçen haftaki açıklamamızdan sonra herkese ağır yeminler ederek bu işlerle alakanız olmadığını ifade ediyorsunuz. Biz de olduğunuzu ifade ediyoruz. İsterseniz televizyona çıkalım ve konuşalım. Sizi insan olarak severim ama iş artık özel ilişkileri geçmiştir. Siz bu sektöre zarar veriyorsunuz. Hakem işlerine girmeyin ve yönlendirme yapmayın. Yolda hakem görseniz yolunuzu çevirin.

Fenerbahçe olarak şunları kafanıza kazıyın; bu saatten sonra bulunduğunuz görevde yapacağınız her şeyi gözümüz ve kulağımız açık şekilde inceleyeceğiz. Bir müddet Fenerbahçe maçlarına gelmeyin, gelmemenizi bir dostunuz olarak sizden rica ve tavsiye ediyorum. Bu işlerle uğraşmayın. Hem federasyonu hem hakemleri hem de devlet büyüklerimizi zorda bırakıyorsunuz. Bu size son ikazımız. Sizinle ilgili bazı kongre üyelerinden disiplin soruşturması açılmasıyla ilgili başvuru başladı ama böyle bir şey yapmayacağız. Bu tutumlar Fenerbahçe kongresinden ayrılma sebebi olamaz ama yanlış yoldasınız. Tez zamanda bence bu işi bırakın. Hatta TFF ve MHK, hepiniz bırakın. Bu sektörün yolunu açın. Sizden rica ediyorum. Geldiğimiz yol artık gidilecek bir yol değil, her şey tıkandı ve kaos içinde. Fenerbahçe ile uğraşmayı bırakın. Başkana da size de hararetle tavsiye ediyorum, bizimle uğraşmayı bırakın kendi işinize bakın."

"MHK başkanının tecrübe ve zekasını sorgulatacak açıklama"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakem klasmanlarının değiştirilmesiyle ilgili yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaları değerlendiren başkan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir cümle her şeyi çok iyi gösteriyor. 'Rahat ve hür karar alamayan hakemleri eledik.', listeye bakıyoruz dışarıda kalanlar sanki daha dik, hür ve bağımsız karar verebilecek gibi. Diğerlerinin ise daha fazla kullanılmaya müsait, beklentileri karşılayacak tarzda hakemler olduğunu çalışmalarımızla gördük. Bu açıklama, MHK başkanının tecrübe ve zekasını sorgulatacak seviyede bir açıklamadır. Düşen takımlardan biri TFF Tahkim Kuruluna başvursa 'Bu sezon şaibelidir, sebebi açıklamalardır' dese ne olacak? Haksız mı olacak? Yaptığımız açıklamada sorduğumuz gibi sezon boyunca yönettikleri bu maçların akıbeti ne olacak? Saymayacak mıyız? Tekrar incelemeye mi alacağız? Sadece son hafta 10 maçın 4'ü liste dışında kalan hakemler tarafından yönetildi. Bunu futbolun tüm paydaşları sormalı. Sayın MHK Başkanı ayrıca 'Dört Büyükler yarışta olsaydı bu karar alınır mıydı?' sorusuna 'Puan farkı buna doğrudan etken değil ama etki eden şeylerden biri de bu oldu.' diye cevap verdi. Bu insanlar futbolun doğasından o kadar uzak ki ligin sadece zirvesine odaklanmışlar. Düşme hattı ve Avrupa yarışının farkında bile değiller."

"MHK başkanının şaibeden uzak bir profilde olması gerekir"

Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı yapabilecek kapasitede olmadığını savunan Ali Koç, şu görüşleri aktardı:

"Asıl mesleği doktorluk olan ve 10 yıl TSK'de subaylık yapan başkanımız, 12 Temmuz 2021'de yayımlanan hakem gözlemci kadro listesinde A klasman gözlemci listesinde yer alıyordu. Birkaç ay sonra bütün hakemlerin başına geçecek kişinin gözlemciliği Süper Lig'de bile değil, bir alt ligdeydi. Bir önceki MHK'nin yedek üyesi olan birinin bir sonraki MHK'de başkan yapılması görülmemiş bir uygulamadır. Hakemlik tecrübesi de çok sınırlı. 2002'de yaşanan etik dışı bir iddia sebebiyle hakemlik kariyeri erken sona ermiştir ve 20 sene sonra hakemliğin başına getirilmiştir. MHK başkanı olan kişilerin kuvvetli, dirayetli ve şaibeden uzak bir profilde olması gerekir. Tecrübeli hakemlere başkanlık yapmakta zorlanacağı aşikardır."

"Ağaoğlu'nun sözleri gayet iyi niyetlidir"

Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur." ifadesiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Ahmet Ağaoğlu'nun bunu iyi niyetle söylediğini düşünüyorum. Türk futbolu dediğiniz zaman 4-5 büyük ayrımı yapılmaması lazım. Sonra Türkiye de Trabzon'dan büyük derler. Böyle argümanlara girmeye gerek yok. Yayıncılıktan dolayı Anadolu kulüplerinin zarar göreceğini ifade ediyor. Dört büyük derken kendini de katıyor, kötü bir niyet aramıyorum. İstanbul'un 3 büyük kulübü olmasa da Anadolu kulüplerinin ayakta duracak bütçesi olmaz. Başkanın (Ahmet Ağaoğlu) sözleri gayet iyi niyetlidir."

Ali Koç, hakem klasmanlarıyla ilgili alınan kararın ardından liglerin tescil edilip edilmemesi yönünde bir soruyu, "Tescil etmeme konusunda bir girişimimiz olmaz. Trabzonspor, açık ara iyi futbol oynuyor. Burada çıkıp hakemler sayesinde puanlar alıyorlar durumunu kabul etmem. Bize göre daha şanslılar, çok iyi kadro kurdular ve iyi futbol oynuyorlar. Tescil etmeme konusunu konuşmak sürece zarar verir." şeklinde yanıtladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı düşünüp düşünmediğiyle ilgili Ali Koç, "Kulüpler Birliği Başkanlığı konusunda zamanı geldiğinde bakarız. Bugüne kadar düşünmüyordum ama şu dönem pek çok reformların yapılması gereken dönem. Yoksa daha büyük sıkıntıya geleceğiz. Bize görev düşerse değerlendiririz." diye görüş belirtti.

"Yayın ihalesinde gelinen nokta üzücü"

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig müsabakalarının yayın haklarına ilişkin düzenlenen ancak sonuçlanmayan ihaleyle ilgili konuşan Koç, "Yayın ihalesinde gelinen nokta üzücü. 400 milyon avroya yakın indirim yapıldı. Dört senede yayıncı kuruluş bu indirimleri yaparken bizim sorunumuz değildi. Yayıncı kuruluş ile ciddi sıkıntılar var. İhale şartnamesine uymayan teklifler verdi. Dolar vermesi gereken yere Türk lirası verdi. Pek ciddiye almadığını gördük. TFF, doğru yolu seçti. Biz bunun altından kalkarız. Her gün ölmektense bir kere ölürüz ve bir şekilde sahada kalanlarla bu noktaya getiririz. 2-3 sene sonra çok daha iyi noktaya gelir. Fenerbahçe 41 milyon dolar alırken bu 14 milyon dolara indi." değerlendirmesinde bulundu.

" Anadolu Efes, ayıp etti"

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası THY Avrupa Ligi'nde Rus ekipleriyle oynanan maçların silinmesi yönünde alınan kararı ve Anadolu Efes'in tutumunu değerlendiren Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oylamaya tabi tutuldu. 13 kulüp var, 2'si Türk. 7-6 bitti. Anadolu Efes'ten rica etmemize rağmen onlar için pek bir şey değişmiyordu. Hayretler içine düştük. Tuncay Bey'e (Tuncay Özilhan) mektup yazacağım. Bu ilk değil, üçüncü olay. İyi tanıdığımı zannederdim ama demek tanımıyormuşum. Çok ayıp ettiler. Bu kadar Fenerbahçe kompleksi ve nefreti olduklarını bilmiyordum."

(Bitti)