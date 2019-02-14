Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Güven Ortamı Yeniden Tesis Edilmeli. Şeffaf ve Daha Adil Bir Yönetim...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Güven Ortamı Yeniden Tesis Edilmeli. Şeffaf ve Daha Adil Bir Yönetim...

1 saat önce

IHAAW131149-SPO/14-02-2019- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Güven ortamı yeniden tesis edilmeli. Şeffaf ve daha adil bir yönetim gerekiyor" 14.02.2019 13: 11: 49 TSI NNNN.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:
IHAAW131149-SPO/14-02-2019

- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Güven ortamı yeniden tesis edilmeli. Şeffaf ve daha adil bir yönetim gerekiyor" 14.02.2019 13: 11: 49 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:17 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Ali Koç, Spor
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