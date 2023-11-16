MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle harekete geçti. İbanoğlu, Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ali Koç, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İbanoğlu'yu hedef alarak, "Bir araştırma yaptık. Karakteri zayıf, omurgasız... Bu arkadaş mevkiyi seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirecek potansiyeli var." demişti.
Koç ayrıca kürsüden, "Bu bir gerçek, yorum değil, bu bilgi. Bu arkadaş mevki ve makamı seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir." ifadelerini kullanmıştı.
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