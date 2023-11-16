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MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
16.11.2023 08:45

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, kendisi hakkında ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle harekete geçti. İbanoğlu, Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İbanoğlu'yu hedef alarak, "Bir araştırma yaptık. Karakteri zayıf, omurgasız... Bu arkadaş mevkiyi seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirecek potansiyeli var." demişti.

"VERİLEN HER GÖREVİ YERİNE GETİRİR"

Koç ayrıca kürsüden, "Bu bir gerçek, yorum değil, bu bilgi. Bu arkadaş mevki ve makamı seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe, Ali Koç, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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