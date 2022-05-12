Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, tartışma sona erdi - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, tartışma sona erdi

12.05.2022 08:12
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, tartışma sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında uzun süredir devam eden gerginliğin, eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in ofisinde gerçekleşen toplantıda tatlıya bağlandığı iddia edildi. Görüşmede, İmamoğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Uğur Dündar ziyaretinden 7 Mayıs'a kadar geçen sürede yaşananların masaya yatırıldığı ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaşadıkları tartışmanın ardından bir araya geldiğini öne sürdü. Kulis iddiasına göre iki isim arasındaki buzlar çözüldü.

EROL BİLECİK'İN OFİSİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu ile Koç arasında yaşanan tartışmayı özetledi. İki ismin eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in ofisinde bir buluşma gerçekleştirdiğini belirten Erkin, 7 Mayıs'ta yaşananların ardından telefon trafiğinin gerçekleştiğini ve 8 Mayıs Pazar günü de Koç ile İmamoğlu'nun Fenerbahçe Başkan Vekili, iş insanı Erol Bilecik'in ofisinde bir araya geldiğini ifade etti.

TÜM KONULAR MASAYA YATIRILDI

Koç ile İmamoğlu arasında geçen görüşmede, İBB Başkanı'nın Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Uğur Dündar ziyaretinden 7 Mayıs'a kadar geçen sürede yaşananların masaya yatırıldığı belirtilirken; kravat, kitap, forma ve ikilinin birbirlerine karşı sert sözlerinin gündeme geldiği öne sürüldü.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Fenerbahçe ve İBB kaynaklarından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, ilerleyen günlerde detayların netleşeceği ancak Bilecik'in ofisinde gerçekleşen zirveyle buzların eridiği iddia ediliyor.

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Son Dakika Güncel Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, tartışma sona erdi - Son Dakika


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