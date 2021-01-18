Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu" - Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Mesut'un diğer büyük isimlerden bir farkı var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu."

"Perotti 4 maç oynadı. Üçünde galibiyetlere büyük katkı sağladı. Çok karakterli birisi. Sakatlık durumuna çok üzülüyorum. Sözleşme şartları doğrultusunda adımlarımızı atacağız."

"Vedat Muriç ile ilgili bana teknik ekipten gelen bir şey yok. Vedat'ın morali bozuk olabilir ama sabırlı olması lazım. Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz."

"Mustafa Cengiz ile yan yana oturuyoruz. Medeni insanlarız. Kendi camialarımız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendisine sevgi ve saygım vardır."

-İHA-