Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin...
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL
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