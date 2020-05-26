Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi ama...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 12:33 Kaynak: İHA
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