Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Comolli açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Comolli açıklaması! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Comolli açıklaması!

6 saat önce

Düzenlediği basın toplantısında Damien Comolli konusuna açıklık getiren Ali Koç, ayrılık olmadığını ve Comolli'nin görevine devam edeceğini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Comolli açıklaması!, System.String[]

Düzenlediği basın toplantısında Damien Comolli konusuna açıklık getiren Ali Koç, ayrılık olmadığını ve Comolli'nin görevine devam edeceğini belirtti.


Ali Koç, "Comolli ile devam ediyoruz. Bana sorarsanız, yaptığı açıklama özünde yanlış bir açıklama. Sosyal medyada çok yüklenildi. Benim yapacağım bir açıklama ile onun endişeleri giderilebilirdi. Bu kadar Twitter hesabı açmamışsın, transfer yaptık, şimdi mi açtın?" sözlerini kullandı.


Ersun Yanal hakkında da konuşan Ali Koç, "Hocamız iyi bir insan, duygusal bir insan. İstifa edeceği çok konuşuldu, öyle bir şey yoktu. Başka kulübün hocası istifa ediyor, 3. gün haber oluyor." dedi.


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Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:27 
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