Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup - Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup

26.05.2021 09:17

Düzce Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun cuma vaazında kendisini hedef alan sözlerinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup yazdı. Koç mektubunda, müftünün sözlerine çok kırıldığını ve ürktüğünü dile getirdi. Öte yandan Müftü Soytekinoğlu hakkında açılan soruşturma da sürüyor.

Diyanet işleri Başkanlığı, cuma vaazında Selanik göçmenleri için Yüzde 90'ı 'Sabetayist' ve isim vermeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" sözleriyle imada bulunan Düzce Akçakoca ilçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Ali Koç, bu gelişmeler üzerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a bir mektup yazdı.

Koç'un mektubunda şu ifadeler yer alıyor:

"Kutsal mekanımız olan camilere bu nefret söylemini taşımak, hem de tamamen yalan yanlış bilgilerle ve iftiralarla bunu yapmak, hem çok üzücü hem de ürkütücü. İnsanlığın barışını savunması gereken bu zor günlerde umut aşılaması ve birleştirmesi beklenen bir din görevlisi nasıl bu kadar sorumsuzca davranabilir? İnanın bir cevap bulamıyorum.

Dünyanın çok uzun zamandır karşı karşıya olduğu bir diğer salgın da 'Nefret söylemi' ve ne yazık ki bu salgınla mücadele edebileceğimiz bir aşı da yok. Ancak hep birlikte bu kişilere asla geçit vermeyerek nefret söyleminin olağanlaşmasına müsaade etmeyerek ve tolerans göstermeyerek anlamlı bir yol alabiliriz. Bu her şeyden önce çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum.

Kul hakkına girmeden, yalan söylemeden, iftiradan sakınarak yaşama sorumluluğuna sahip bir ailenin temsilcisi olarak derinden hissettiğim gönül kırgınlığımı sizinle paylaşmak istedim."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup - Son Dakika Spor


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