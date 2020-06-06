Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nihat Özdemir açıklaması! - Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nihat Özdemir açıklaması!

Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına kulüp kanalından yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nihat Özdemir açıklaması!, System.String[]

Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına kulüp kanalından yanıt verdi.


Özdemir'in dün ve bugünkü açıklamalarına tepki gösteren Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:


"TFF Başkanı Özdemir, bir erdemlik gösterir ve özür diler diye tüm tepkilere rağmen bekledik"


ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM


"Sayın Nihat Özdemir'e şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ki bu açıklamaları yaptı. Tüm Fenerbahçelilerin gerçeği görebilmesi açısından Allah'ın lütfu diyebileceğim şekilde içindekileri dışa vurmuştur"


BİZLERİ KENETLEMİŞTİR


"Özdemir, söz konusu Fenerbahçe'yse nasıl kötü bir zihniyete sahip olduğunu gözler önüne serdi. Bu açıklamayla bizleri kenetlemiştir"



TUZAKLAR, KUMPASLAR ORTAYA ÇIKMIŞTIR


"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne kurulan tuzaklar, kumpaslar ortaya çıkmıştır. Liglerin başlamasına 1 hafta kala, bir kaos yaratılmak isteniyor. Davamız yaklaşıyor, bu dönemde bu açıklamaları manidar görüyorum. Kurgulanmış bir röportaj mı, bunu bile sorguluyoruz"


AZİZ YILDIRIM'A SAYGISIZLIKTIR


"Bu aynı zamanda Aziz Yıldırım'a karşı yapılan bir saygısızlıktır. Eminim ki Yıldırım da bu konuyla ilgili açıklama yapacaktır"


NİHAT ÖZDEMİR'İ İHRAÇ ETMEK


"Kulüp üyeliğinden ihraç, bir sürece bağlıdır. Yönetim kurulunun vereceği bir karar değildir. Ama inanıyorum ki ileriki dönemde ilgili kurullar tarafından değerlendirilecektir" Ben şahsen kulübümüzden Nihat beyin ihraç edilmesinin, kendisini çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Hatta şirin gözükmek istediği kesimlere karşı sıcak görünmeyi isteyecektir. Fenerbahçe'yi derinden özümsememiş bir insan için ihraç edilmek çok bir şey ifade etmeyecektir"


2010-2011 ŞAMPİYONU KİMDİR?


"En sıkıntılı günde bile, Fenerbahçe hiçbir zaman yalnız değildir" Bizim başarısızlığımızda sizin de büyük payınız var Nihat bey. Gündemi saptırmak için bizi hedef alması ilk defa olmadı. Nihat Özdemir'e soruyorum, 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir? Beklemenize gerek yok, söyleyin. Top çevirmeye gerek yok"


Nihat Özdemir, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:22 

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nihat Özdemir açıklaması! - Son Dakika Spor
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