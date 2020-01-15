Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi - Son Dakika
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi
6 saat önce
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin gelişi Silivri Mahkeme önünden görüntüler Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:39 Kaynak: AA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin gelişi
Silivri Mahkeme önünden görüntüler Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi.
Son Dakika Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti İran'da rejime tepki gösteren spikerler, görevlerinden ayrıldı Sevgilisinin kocasını öldüren sanıktan ilginç savunma: Sizi seviyorum Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı