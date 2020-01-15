Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi - Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi

6 saat önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin gelişi Silivri Mahkeme önünden görüntüler Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin gelişi

Silivri Mahkeme önünden görüntüler Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi

Silivri, Ali Koç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:39 Kaynak: AA
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