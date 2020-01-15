Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'de - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'de - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'de

6 saat önce

Silivri Mahkeme önünden görüntüler Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'de, System.String[]

Silivri Mahkeme önünden görüntüler Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi.


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi

Ali Koç, Silivri, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:41 
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