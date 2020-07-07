Fenerbahçe, başkentte 1 puana razı oldu - Son Dakika

Fenerbahçe, başkentte 1 puana razı oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'yle deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'yle deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı.

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Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ev sahibi ekip 60. dakikada Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 81. dakikada Emre Belözoğlu'nun sert şutuyla karşılık veren Fenerbahçe, kalan dakikalarda pozisyonlar bulmasına rağmen puan kaybını önleyemedi. Bu maça kadar ligdeki son iki karşılaşmasını da kazanan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği engelini aşamadı.

Deplasman fobisi

Fenerbahçe'de deplasman fobisi bu maçta da sürdü.

Ankara'da 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 18 Ocak'ta Gaziantep FK karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 dış saha maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Ozan Tufan stopere, Jailson santrfor arkasına geçti

Fenerbahçe'de ilk yarıda oyun içinde dizilişte ilginç bir değişim yaşandı.

Maça stoperde başlayan Jailson, yaptığı hatalar sonucu 20. dakikada bu bölgeden alındı. Sarı-lacivertlilerde, maça santrfor arkasında başlayan Ozan Tufan, Jailson'un yerine stoperde oynadı. Jailson da Ozan'ın yerine oyundan çıkana kadar 10 numara pozisyonuna geçti.

Geçen hafta da maça Muric'in arkasında hücumda başlayan Ozan Tufan, karşılaşmanın ikinci yarısında bir süre sağ beke geçmişti.

Ömer Faruk, Süper Lig'de ilk kez oynadı

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'deki ilk maçını oynadı.

Ömer Faruk, karşılaşmanın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu ilk profesyonel maçına Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş maçında çıkmıştı.

Gençlerbirliği'nde Baiano sakatlandı

Gençlerbirliği'nde ilk yarıda sakatlanan Fabricio Baiano, maça devam edemedi.

Adale sakatlığı yaşayan Brezilyalı ön libero, 27. dakikada yerini Yasin Pehlivan'a bıraktı.

Vinçin üzerinde maç izlediler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada ilginç bir görüntü dikkati çekti.

Eryaman Stadı'nın yanındaki inşaatta bulunan vince çıkan iki kişi karşılaşmanın ilk yarısını bir süre buradan izledi.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:49 Kaynak: AA

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