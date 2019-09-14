Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Basri Dirimlili'yi ölümünün 22. yılında andı
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Fenerbahçe, Basri Dirimlili'yi ölümünün 22. yılında andı

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Basri Dirimlili'nin vefatının 22. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Basri Dirimlili'yi ölümünün 22. yılında andı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Basri Dirimlili'nin vefatının 22. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin formasını 1953-1963 yıllarında giyen 'Mehmetçik' lakaplı Basri Dirimlili'yi vefatının 22. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:40 
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