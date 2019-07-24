Fenerbahçe, Bayern Münih-Audi Cups 4'lü turnuva için Münih'e geliyor
1 saat önce
TURNUVANIN ilk günü saat 18.00'de Allianz Arena sahasında Real Madrid ile Tottenham Hotspur oynayacak.
TURNUVANIN ilk günü saat 18.00'de Allianz Arena sahasında Real Madrid
ile Tottenham Hotspur
oynayacak. Aynı gece saat 20.30 da Bayern Münih
ile Fenerbahçe
karşılaşacak. Bu maçların galipleri 31 Temmuz Çarşamba günü final maçına çıkacaklar.
ANTRENMAN TÜRKGÜCÜ SAHASINDA Bu arada, Fenerbahçe turnuva için antrenman çalışmalarını Münih Türkgücü Ataspor'un sahasında yapacak. Turnuvanın biletleri satışa sunulurken, Bayern Münih ve Audi
Cups internet sitesinden satın alınabilir.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:52
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