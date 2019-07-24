Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Bayern Münih-Audi Cups 4'lü turnuva için Münih'e geliyor
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Fenerbahçe, Bayern Münih-Audi Cups 4'lü turnuva için Münih'e geliyor

1 saat önce

TURNUVANIN ilk günü saat 18.00'de Allianz Arena sahasında Real Madrid ile Tottenham Hotspur oynayacak.

Fenerbahçe, Bayern Münih-Audi Cups 4'lü turnuva için Münih'e geliyor, System.String[]
TURNUVANIN ilk günü saat 18.00'de Allianz Arena sahasında Real Madrid ile Tottenham Hotspur oynayacak. Aynı gece saat 20.30 da Bayern Münih ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu maçların galipleri 31 Temmuz Çarşamba günü final maçına çıkacaklar.

ANTRENMAN TÜRKGÜCÜ SAHASINDA Bu arada, Fenerbahçe turnuva için antrenman çalışmalarını Münih Türkgücü Ataspor'un sahasında yapacak. Turnuvanın biletleri satışa sunulurken, Bayern Münih ve Audi Cups internet sitesinden satın alınabilir.
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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:52 
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