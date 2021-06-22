Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti

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Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü savunmacı Jerome Boateng için harekete geçti.

MESUT ÖZİL DEVREYE GİRİYOR

Bild gazetesi, 32 yaşındaki Alman stoper için Roma, Lazio ve Monaco'nun da devrede olduğunu belirtilirken, Kanarya'nın Mesut Özil'i devreye sokacağını kaydetti. Mesut'un Alman Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Boateng ile temasa geçmesinin beklendiği ifade edildi. 10 sezon Bayern forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi Şampiyonluğu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.