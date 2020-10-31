ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

31.10.2020 22:20
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: TOFAŞ Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Mehmet Şahin TOFAŞ: Purcell 37, Berkan Durmaz 14, Berk Uğurlu 9, Christon 21, Simmons 4, Muhsin Yaşar 6, Alihan Demir 5, White 4, Omot 3, Batın TunaFenerbahçe Beko: Brown 10, de Colo 28, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 6, Ulanovas 9, Melih Mahmutoğlu...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Mehmet Şahin

TOFAŞ: Purcell 37, Berkan Durmaz 14, Berk Uğurlu 9, Christon 21, Simmons 4, Muhsin Yaşar 6, Alihan Demir 5, White 4, Omot 3, Batın Tuna

Fenerbahçe Beko: Brown 10, de Colo 28, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 6, Ulanovas 9, Melih Mahmutoğlu 14, Ali Muhammed 9, Hamilton 7, Kenan Sipahi 5, Berkay Candan

1. Periyot: 28-24

Devre: 51-50

3. Periyot: 66-73

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ'ı 104-103 yendi.

TOFAŞ, maça Berkan Durmaz ve Purcell'in etkili oyunuyla hızlı başladı ve 4. dakikada farkı 5 sayıya (12-7) çıkardı. Brown ve Vesely ile etkili olmaya çalışan Fenerbahçe Beko, 7. dakikada farkı 1 sayıya ( 19-18) indirdi. Oyun üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, ilk çeyreği 28-24 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında da iyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 11. dakikada farkı 8 sayıya ( 33-25) çıkardı. Rakibinin bu oyununa de Colo ve Ali Muhammed'in isabetli dış atışlarıyla karşılık veren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 1 sayıya (36-35) düşürdü. Karşılıklı sayılarla devam eden mücadelede konuk ekip, 18. dakikada Ahmet Düverioğlu'nun pota altından bulduğu sayılarla ilk defa öne geçti: 48-50. Kalan bölümde TOFAŞ, Alihan Demir'in 3 sayılık basketiyle yeniden öne geçti (51-50) ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, boyalı alandan Brown ve Vesely ile basketler buldu, skorda öne geçerek 22. dakikada 4 sayılık fark yakaladı: 51-55. Maçın 27. dakikası 61-61 eşitlikle geçilirken, son bölümde 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, final çeyreğine 73-66 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Melih Mahmutoğlu ve de Colo'nun basketleriyle Fenerbahçe Beko, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 74-84. TOFAŞ, Purcell ve Christon'ın basketleriyle cevap verse de de Colo ve Melih'in sayılarıyla konuk ekip, son dakikaya 98-90 önde girdi. TOFAŞ, önce Purcell'in 3 sayılık isabeti, ardından Christon'ın boyalı alandan bulduğu basketle oyuna yeniden ortak oldu: 97-98.

Maçın son saniyeleri ise taktik fauller ile geçti. 104-101 geriye düşen TOFAŞ, bitime 2 saniye kala Ali Muhammed'in Purcell'e yaptığı faul ile 3 atış kazandı. Purcell ilk iki atışını sayıya çevirirken, son atışını kaçırınca Fenerbahçe Beko salondan 104-103 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

Malcolm Thomas, Berkan Durmaz, Berk Uğurlu, Kerem Baki, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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