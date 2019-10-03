Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, 5 maç daha seyircisinden yoksun
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Fenerbahçe Beko, 5 maç daha seyircisinden yoksun

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, ligdeki 5 maçını daha taraftarından yoksun oynayacak.

Fenerbahçe Beko, 5 maç daha seyircisinden yoksun, System.String[]

Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, ligdeki 5 maçını daha taraftarından yoksun oynayacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon play-off final serisinde Anadolu Efes ile oynanan 4. maçta yaşanan olaylar sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Sigortam.net İTÜ Basket karşılaşmasındaki seyircisiz oynama uygulamasının 5 maç daha süreceği belirtildi.

Fenerbahçe Beko'nun evinde Gaziantep Basketbol ile 6 Ekim Pazar günü oynayacağı maçı sadece misafir takım seyircisinin izleyebileceği kaydedildi.

Sarı-lacivertli takımın Türk Telekom, TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka ile deplasmanda oynanacağı karşılaşmalarda da Fenerbahçe Beko taraftarları için bilet satışının yapılmayacağı vurgulandı.

Fenerbahçe Beko'nun 12. haftada Anadolu Efes ile dış sahada oynayacağı maçta da sarı-lacivertli taraftarların yer alamayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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