Fenerbahçe Beko: 68-57

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Can Mavisu (xx), Ahmet Tatlıcı (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 10, Triche (x) 3, Metecan (xx) 6, M'Baye (xxx) 11, Morgan (xxx) 19, Yunus (x) 2, Semih Erden (x) 1, Kennedy (xxx) 16, Nusret (x), Onuralp (x)

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed (x) 5, Sloukas (xxx) 11, Melih (xxx) 16, Williams (x) 3, Ahmet (x) 5, Datome (x) 3, Lauvergne (x) 5, Stimac (xx) 9, Berkay (x)

1'İNCİ PERİYOT: 17-15

İLK YARI: 35-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-45

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki liderlik maçında sezon başından bu yana zirveden inmeyen Pınar Karşıyaka, güçlü rakibi Fenerbahçe Beko 'yu evinde yenerek koltuğunu korudu: 68-57. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan maçı taraftarının büyük desteğiyle kazanıp Fenerbahçe'yi 2015-16 sezonundan sonra ilk kez mağlup eden yeşil-kırmızılılar, ligde 10 haftada 9 galibiyete ulaştı. Bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini İzmir 'de alan sarı-lacivertliler ise 8 galibiyette kaldı. Kaf-Kaf'ta Morgan 19, Kennedy 16 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Karşıyaka taraftarları, maç öncesi tribünde kulübün en büyük destekçisi Onursal Başkan Selçuk Yaşar 'ın koreografisini yaparak, "İyi ki varsın Selçuk Baba" yazılı Yaşar'ın resmini açtı. Son periyotta hakemler salındaki kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle anons yaptırdı. Maç sonrası Karşıyakalı basketbolcular galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

İlk periyotta Fenerbahçe'nin Melih'le bulduğu 3 sayılık basketlere Karşıyaka M'Baye'nin etki oyunuyla yanıt verdi. Karşılıklı basketlerle geçen periyot, Morgan'ın pota altından isabetiyle 17-15 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyodun başında iki takım da sert savunma yaptı. Taylor'la etkili olan Karşıyaka, bu bölümde üstünlüğü eline alıp farkı 11 sayıya kadar taşıdı. Fenerbahçe 10 dakikalık periyotta yalnız 10 sayı atabildi. Devre sonunda soyunma odasına 35-25 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyoda Williams'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, farkı eritmeye çalıştı. Morgan'la pota altında etkili olan Kaf-Kaf, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi.

Son periyot 8 sayı farkla, 53-45 başladı. Son 10 dakikalık bölümde de taraftarının müthiş desteğiyle üstünlüğünü koruyan Karşıyaka, salondan 68-57 galip ayrıldı.

- İzmir